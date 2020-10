Ach ,was war das immer ächzend als Kind. Am Tisch zu sitzen und sein Essen zu schlürfen. Ohne sein geliebtes Spielzeug. Und dann diese unnützen Fragen der Eltern: „ Wie war es in der Schule?….Was hast du heute gemacht?“ usw.

Immer dieses blöde Gequatsche beim Essen ...so oder ähnlich dachten bestimmt die meisten Kinder. Den Kindern hat nur eins interessiert: Wann sie wieder aufstehen können.

Jahrzehnte später sieht alles anders aus. Ein gemeinsames Essen findet nur noch bei Wenigen statt. Und ein sprachlicher Informationsaustausch ist eher unbeliebt. Nun sitzen die Erwachsenen mit ihrem Spielzeug am Tisch. Sie schaffen es mittlerweile , den Blick auf ihr Spielzeug gerichtet, das Essen sicher zu ihrem Mund zu führen. Kleintiere würden in solchen Momenten ungesehen verschluckt werden *g

Kinder werden auch nicht mehr ausgefragt. Ganz im Gegenteil . Sie sollen lieber ihren Mund halten und die Erwachsenen bei ihrer wichtigen Beschäftigung nicht stören.

Eigentlich müsste man hergehen und den Erwachsenen das beliebte Spielzeug aus der Hand nehmen. Bestimmt haben es einige Kinder versucht, aber sie schaffen es nicht.

Aber es gibt ein Gastwirt , der die Ausweitung des Problems erkannt hat und durchgegriffen hat.

In seinen Gaststätten( Dortmund / Warstein,) Gasthof "Friedchen´s" ist ein absolutes Handyverbot. Die Leute sollen sich wieder unterhalten und nicht nur auf das Handy starren :)