Der große Romantiker Joseph von Eichendorff hat einige der schönsten Gedichte der deutschen Literatur verfasst. Er möge mir verzeihen das ich sein Gedicht nutze um die Gedanken zu sortieren die 2020 zu einer anderen Weihnacht macht.

Und los geht's...

Markt und Straßen stehn verlassen,

Still erleuchtet manches Haus,

Traurig geh ich durch die Gassen,

Alles sieht nach Abstand aus.

Es ist Corona.



An den Fenstern stehen Kinder

Viele wirken arg bedrückt,

Tausend Kinder stehn und schauen,

Ihre Näschen platt gedrückt.

Es ist Corona.



Und ich laufe aus den Mauern

renne fast aufs freie Feld,

Dort kann ich das Jahr betrauern

Hier wo meine Maske fällt.

Es ist Corona.



Sterne hoch die Kreise schlingen,

Gedanken voller Einsamkeit

2021

was wird du uns bringen

Hoffnung oder Herzeleid?

Es ist Corona.



Schau mich um ich muss nun heim

Ich musste raus - es musste sein.

Hab Kraft getankt ein bisschen nur...

Pandemie bringt aus der Spur.

Es ist Corona.