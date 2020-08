Sandra Hüller.

Die Theaterkritik hat abgestimmt:

Den zweiten Platz räumt das Schauspielhaus Bochum unter der Intendanz von Johann Simons ab.

Corona - Krise ?

Leere Stühle ?

Zwangspause?

Bochum räumt trotzdem ab.

Bochum hat Erfolg.



So ist Sandra Hüller zum zweiten Mal in Folge und man glaubt es kaum zum vierten Mal insgesamt Schauspielerin des Jahres.

Die Darstellung des Hamlet in Simon's Bochumer Inszenierung am BO-Schauspielhaus.

Sandra Hüller:

Beste Mimin einer Männerrolle.

Schauspielerin des Jahres :

11 von 44 Stimmen das ist schon ein riesiger Erfolg in der Theaterwelt .

Mit ihr freuen dürfen sich :

Fabian Hinrichs Schauspieler des Jahres.

Gina Haller als Nachwuchsschauspielerin des Jahres.

Jens Harzer und Thomas Schmauser die den zweiten Platz als ,,Schauspieler des Jahres belegen".

Die Münchener Kammerspiele sind erneut zum ,,Theater des Jahres "gewählt und belegen Platz 1.