Es war einmal am 8.Juni 1321- Bochum erhält auf Burg Blankenstein die erweiterten Handlungs-,Selbstbestimmungs-und Marktrechte. Dieser Tag markiert den Werdegang unserer Stadt und jährt inzwischen zum 700sten Mal. Wir feiern in Bochum so richtig haben wir Bochumer*innen gedacht - aber das ist Corona bedingt leider nicht möglich.

Highlights:

Die Stadt Bochum hatte viele Aktionen geplant, mit denen das Stadtjubiläum ordentlich gefeiert werden sollte.

Schade, das viele Veranstaltungen ausfielen. Für uns Bürger*innen hieß es Zuhause bleiben.

Mittwoch,15 September:

Unter dem Motto, Best of Bochum" wird im Anneliese Brost Musikforum ein Kultur-Highlights für geladene Gäste ein "Zwei Stunden Genuss." Mit Stars aus den bunten Kulturleben unserer Stadt wird dieser Abend garantiert ganz besonders. Mit dabei sind unsere Partnerstädte mit bekannten Gesichtern aus unseren Stadtleben.

Zuhause bleiben:

Für die meisten von uns heißt es wieder einmal Zuhause bleiben wenn im Musikforum - im kulturellen Hot Spot - 700 Jahre Bochum gefeiert werden .

Für die Teilnahme war Fortuna zuständig - die Karten Pandemiebedingt übersichtlich.

Bochum bietet ja noch mehr:

Wir gehen ersatzweise einfach mit Freunden zu einer Filmpremiere, die Karten liegen vor mir und ich weiß auch das wird ein Abend an dem wir nicht "Zuhause" bleiben.