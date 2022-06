3 x 2 Freikarten für die Extraschicht

Oldtimer und ihre Geschichten gibt es in diesem Jahr zur Extraschicht auf der Zeche Nachtigall in Witten zu erleben. Am 25. Juni ist das LWL-Industriemuseum einer von 23 Spielorten im Ruhrgebiet

Witten. Das 20. Jubiläum der Extraschicht musste in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie immer wieder verschoben werden. Nun ist es soweit. Die Nacht der Industriekultur feiert am 25. Juni zwischen 17 und 1 Uhr nachts ihren Geburtstag. Mit dabei ist das LWL-Museum Zeche Nachtigall unter dem Motto „You drive me crazy – Oldtimer und ihre Geschichten“.

Die Zeit zwischen 1950 und 1960 steht rund um den Ringofen der Zeche Nachtigall im Mittelpunkt. Mit Rockabilly für die Ohren, einer Ausstellung und Geschichten rund um Oldtimer und einem Crash-Kurs für unter anderem Line Dance bietet das Museum ein buntes Programm.

„Bei unserer Oldtimer-Ausstellung gilt Klasse statt Masse“, sagt Cindy Dumlupinar vom LWL-Industriemuseum. Entstanden sei die Idee für das diesjährige Programm der Extraschicht auf Anregung des Stadtmarketings Witten. „Das Stadtmarketing hat Erfahrung mit Oldtimerausstellungen und hat schon einige bei uns auf dem Gelände organisiert“, so Dumlupinar weiter. „Wir sind immer wieder gerne Kooperationspartner für die Zeche Nachtigall“, sagt Dr. Silvia Nolte vom Stadtmarketing, die findet, dass ein Oldtimerfestival ein beliebtes Thema ist. „Dieses Jahr gibt es eine abgespeckte Version vom Festival mit mindestens 20 Autos. Wenn es hinterher doch mehr sind, freuen wir uns.“

So findet in diesem Jahr eine Autoshow der besonderen Art statt. Hierbei heißt es „Mitmachen und abstimmen“. So können Fahrzeugbesitzer die Geschichten zu ihren Oldtimern erzählen und die Besucher hinterher abstimmen, welche Geschichte ihnen am besten gefallen hat. Weiterhin interaktiv und sogar sportlich wird es beim Line Dance, Rock'n'Roll und Lindy Hop. Hier können sich Interessierte dreimal am Abend anmelden und gemeinsam die Schritte des Tanzes lernen.

Darüber hinaus zeigen die Mountainbiker von Happy Trail Friends e.V. ihr Können bei Jamsessions. Wer sich einmal das Bergwerk von Innen ansehen möchte, kann sich für eine der Führungen anmelden.

„Wir bitten darum, nicht mit dem Auto anzureisen, sondern uns entweder mit dem Fahrrad oder einem der Shuttle Busse zu besuchen“, appelliert Dumlupinar, denn aufgrund von Parkplatzknappheit und der engen Zufahrtsstraße im Muttental ist eine stressfreie Anreise mit dem Auto kaum möglich.

Karten können ausschließlich Online unter www.extraschicht.de erworben werden. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei, sie benötigen lediglich ein Ticket, um am Spielort ein- und auschecken zu können. Alle Tickets sind personalisiert. Dr. Silvia Nolte und Kartsen Zierdt (Stadtmarketing Witten), Nikolai Ingenerf und Cindy Dumlupinar (LWL-Museum Zeche Nachtigall) sowie Kirsten Gerdes (Ruhr Tourismus) freuen sich schon auf die Oldtimerausstellung zur ExtraSchicht. Foto: Musall