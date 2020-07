174 Erntehelfer sind auf einen niederbayrischen Hof in Mamming mit dem Coronavirus infiziert.

Dieser Betrieb steht ab sofort komplett unter Quarantäne.

Aus den am Freitag bekannten 7 Fällen wurden nun 174.

480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -darunter auch die negativ getesteten -

sowie die Betriebsleitung das Gelände nicht verlassen dürfen.

Die Erntehelfer kommen aus Osteuropa -vorwiegend Saisonarbeiter aus

Rumänien.

Sie sind hauptsächlich in Wohncontainern untergebracht.

Die bayrische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat den landwirtschaftlichen Betrieb kritisiert.

Das Hygienekonzept scheine nicht adäquat umgesetzt worden.

Ich sag einmal die zweite Welle wird es nicht geben weil sie längst da ist.

Quelle: BR 24