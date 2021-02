Corona :

Wer weiß da genau ,wer was wohin getragen hat.

In Wedel (Kreis Pinneberg ) stehen 400 Patienten einer Physiotherapie - Praxis unter Quarantäne. Mehrere von ihnen sowie einige Mitarbeiter wurden positiv auf Corona getestet. Wie der Kreis mitteilte, ist das Virus bei bisher fünf Mitarbeitern und sechs Patienten nachgewiesen worden. Zurzeit wird versucht, die Infektionskette nachzuvollziehen. Momentan ist die Praxis für 2 Wochen geschlossen.

Wer hat wen angesteckt ?

Laut Kreissprecherin Silke Linne sind die Übertragungswege noch nicht genau auszumachen.

Bei 400 Patientinnen dürfte das ein echtes Problem sein. 400 Patienten und ihre Kontakte davon die Kontakte und davon die Kontakte usw. usw.

So wie es in Wedel aussieht ,sieht es überall in Deutschland aus und man fragt sich wer hat wen angesteckt? Wie soll das auf Dauer ermittelt werden ? Was passiert wenn wir alles wieder aufreißen?

So langsam aber sicher stellt sich ein mulmiges Gefühl ein.

Quelle:

Welt.de