Aktuelle Zahlen: Stand 25.Februar 2021 ,14 Uhr.

An Covid19 infiziert sind in Bochum 317 Menschen das macht ein plus von 19 zum Vortag.

Die Infektionen gesamt betragen 10.547 ein plus von 31.

Verstorben an und mit Covid19 sind in unserer Stadt bisher 159 Menschen.

RIP.

Ich erinnere noch einmal an den morgigen Freitag (26.Februar um 19 Uhr) wir Bochumerinnen und Bochumer gedenken unseren lieben Verstorbenen - die in dieser Pandemie ihr Leben ließen und an Covid19 starben.

159 Kerzen werden auf dem Balkon unseres historischen Rathauses brennen - 159 Lichter für 159 Leben.

Bochum hat eine 7 -Tage -Inzidenz von 58,7 also ein minus von 0,8 zum Vortag. Impfungen bisher 31.417 das bedeutet ein plus von 1.076.