Klartext von Jens Spahn :

... das Impfangebot für alle

,,Wir gehen davon aus, dass wir bis 22.September, also bis Herbstanfang, allen Bürgern ein Impfangebot gemacht haben. Das heißt: Wer will, hat im Sommer, also im dritten Quartal, mindestens die erste Impfung erhalten."

Anmerkung:

Versprochen?



... Fehler und Verzeihen

,,Wir treffen unter Stress und großer Unsicherheit jeden Tag Entscheidungen. Und Im Nachhinein stellt sich nicht jede davon als richtig heraus. Keiner kennt gerade den Königsweg, es gibt keine absolute Wahrheit. Die Frage ist aber: Können wir darüber reden, ohne dass wir unerbittlich werden? Schaffen wir es, miteinander im Gespräch zu bleiben? Diese Unerbittlichkeit und Härte, die ich oft spüre, macht mir Sorgen."

Anmerkung:

Jetzt mach ich mir aber Sorgen.



Quelle: Bild der Frau