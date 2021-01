Diagnose:

Long - Covid -Syndrom.

Der SPD -Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat über die drohende Gefahr für das Gesundheitswesen durch sogenannte Long - Covid - Erkrankungen gewarnt. "Die Bedeutung wird dramatisch unterschätzt " sagte Lauterbach. Long - Covid - Patienten können noch Monate nach einer Infektion an mindestens einem Symptom leiden. "Es stellt sich immer stärker heraus, dass Covid-19 eine Erkrankung des gesamten Gefäß - und Immunsystem ist ",betonte Lauterbach.

Quelle:

Merkur.de

Quelle:

Kay Nietfeld /dpa

Wer als Patient als genesend gilt ist es also oftmals nicht.

Die Corona - Erkrankung einer 25 -jährigen verlief mild - doch fünf Monate später begann das Leiden.

Eine 25 Jahre alte Münchnerin, sportlich ,keine Vorerkrankungen.

Sie leidet am Post - Covid Syndrom. Luftnot, Husten, Müdigkeit, Konzentrationsmangel, selbst Treppensteigen wird zur Qual. Spätere Untersuchungen ergaben eine Herzmuskelentzündung ,ihr linker Lungenflügel ist immer noch stark angegriffen. Kein Einzelfall - drei von vier Patienten während einer Studie gaben an ,auch sechs Monate nach ihrer Klinikentlassung weiterhin Beschwerden zu haben.

Quelle :

Tagesschau .de