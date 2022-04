Schnee von gestern meint etwas, das einmal wichtig erschien, jetzt aber nicht mehr von Bedeutung ist.

Ich schaue aus dem Fenster und frage mich nach den Ursprung von "Schnee von gestern".

Die Redensart kennt jeder von uns sie steht für Vergänglichkeit und für Vergangenes, das uninteressant geworden ist.

Schnee schmilzt gerade in unserem Garten bald ist nichts mehr übrig.

Ruhe

So als wäre nie etwas gewesen. Ebenso ist es mit Dingen, die als "Schnee von gestern" bezeichnet werden. Die Worte erzeugen gerade Bilder in meinem Kopf ich wünschte vieles was wir zur Zeit erleben wäre Schnee von gestern.

Kopf frei machen geht bei mir - immer so.

Ursprünglich lautete die Redewendung "Mais ou sont les neiges d`antan ("Aber wo ist der Schnee von gestern?") vom Dichter Francois Villon und stammt aus dem späten 19.Jahrhundert.Villon nutzt die Redewendung als Refrain und verweist damit auf Vergangenes wie historische Ereignisse und Menschen und längst vergangener Schönheit.

Feiner Blick.

Schnee von gestern-wünsche ich mir in diesen Tagen in mancherlei Hinsicht.

Eine Hoffnung die in mir brennt ...

Quelle:

Online Focus