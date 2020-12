Unglaublich:

In der stationären und ambulanten Altenpflege in Deutschland soll es Schätzungen zufolge bei Tausenden Patienten zu sexuellen Missbrauch kommen.

0,1 bis 1Prozent der Pflegebedürftigen laut internationalen Studien.

Dennoch:

Es gibt viel zu wenig Untersuchungen dazu.

Die Dunkelziffer ist hoch die Scham groß.

Halt:

Das wären ja 3.400 bis 34.000 Opfer ohne Dunkelziffer alleine in Deutschland.

In Thüringen ermittelt übrigens derzeit die Staatsanwaltschaft.

Fünf ehemalige Pflegerinnen stehen vor Gericht. Ihnen wird sexueller Missbrauch von Kranken vorgeworfen.

Die bisher bekannten Opfer sind zwischen 55-86 Jahre alt.

Ich bin mehr als entsetzt.

Quelle:

Pflegewissenschaftler der Jenaer Fachhochschule Professor Olaf Scupin .

Quelle:

Funke Medien