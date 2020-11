Das Projekt "Leit(h)er" nimmt sich Kindern und Müttern mit Mitgrationshintergrund an Noch ist am Spielplatz nahe der katholischen Kirche St. Johannes in Leithe kein Hochbeet zu sehen. Doch das soll sich Ende Februar 2021 ändern, wenn das Projekt "Leit(h)er" an die Arbeit geht. Dabei geht es um die Sprachentwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund.

„Es ist immer schön, wenn man ein praktisches Projekt für seine Masterarbeit macht“, sagt Sarah-Jane Collins. Durch ihre eigene Geschichte hat die freie Dozentin Collins selbst gemerkt, was es heißt, Deutsch als Fremdsprache zu haben. Ihre Eltern stammen aus Irland und Kanada. „Es war schwer, richtiges Deutsch für die Schule zu lernen. Erst im Kindergarten habe ich es gelernt“, erinnert sich Collins, die selbst bilingual aufgewachsen ist.

So ist schnell die Idee für das Masterprojekt entstanden, denn Collins studiert Deutsch als Fremdsprache und Linguistik an der Universität Duisburg-Essen. „Die Bachelorarbeit war theoretisch, nun wollte ich etwas Praktisches machen.“ Das Projekt "Leit(h)er" findet nun im Rahmen ihrer Masterarbeit statt.

Leithe diente als Inspiration für Masterarbeit



Für das Projekt hat sie sich im Stadtteil Leithe umgesehen. „Der Spielplatz an der Kirche ist ein Treffpunkt für Kinder und auch Eltern. Viele davon haben einen Migrationshintergrund oder sind arbeitssuchend“, erzählt die Mutter einer Patchworkfamilie, „wo kann besser eine Sprachförderung stattfinden als hier?“ Dafür hat sich die 35-Jährige ein Hochbeetprojekt mit Grundschulkindern und ihren Müttern überlegt. Um die Fläche am Spielplatz an der St. Johannes-Kirche, Kemnastraße 10, auch nutzen zu können, gab es bereits die Zusage vom Jugendamt und eine Spielplatzpatenschaft für den Spielplatz wurde übernommen.

„Ein Hochbeet muss wachsen, gepflegt werden und sich setzen. Genauso ist es mit einer Sprache. Man muss Vokabeln lernen und der Wortschatz wächst“, erklärt Collins die Parallelen zwischen Pflanzen und Sprache. Man müsse die Fremdsprache in den Alltag integrieren. Es sei einfacher, dies über ein praktisches Projekt zu machen.

Deutschsprechen ist Pflicht



Während der Arbeiten wird Deutsch gesprochen und so lernen Mütter und Kinder anhand eines praktischen Beispieles, wie sich der Wortschatz nach und nach verbessert. „Aber man kann es dabei nicht bewenden lassen. Mir ist wichtig, dass der Lernprozess auch zu Hause weitergeführt wird“, sagt Collins. So ist es ebenfalls wichtig, dass Eltern ihren Kindern etwas vorlesen. „Dabei verbessert sich nicht nur das Deutsch der Kinder, sondern auch das der Eltern“, weiß Collins, der es am Herzen liegt, dass die Kinder in einer schönen Umgebung lernen können.

„Man kann nicht alles auf die Schulen und Ämter abschieben. Deutschland hat ein Bildungssystem, das ein hohes Maß an Eigeninitiative einfordert – und das nicht nur von den Schülern, sondern auch von der Umgebung“, sagt Collins ernst. Jetzt freut sich Collins, die schon seit ihrer Schulzeit Nachhilfe gibt, auf Teilnehmer für ihr Projekt.