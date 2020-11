Der Geburtstag.

Die Runde war betrüblich klein

Doch schöner konnte es nicht sein.

Zwei Personen vor der Tür

Corona konnte was dafür.

Ich sage da mal ganz gemein

wer lädt schon Covid-19 ein.

Auch Haushalte waren gut bedacht

Die Runde klein doch froh gelacht

An der Türe wurd nicht vergessen

An der Stirn wurd auch gemessen.

Foto:

Bruni Rentzing

Doch plötzlich noch - wer denkt daran

Türklingeln, Kamera läuft sie sprang kurz an.

Wer stand denn da - ich kann nicht mehr ?

Dat Brunilein, als Trude Herr.

Auf Abstand gab's ne Kurz -Scharade

sie wollt nen Kerl nix Schokolade.

Freude hat mir das gebracht

Tränen habe ich gelacht.

Danke dafür....



Im Forum fand ich Gratulanten ,ebenso per Mail, WhatsApp, Telefon per Brief und Paketdienst.

Ich bin fassungslos wer in diesem Jahr alles an mich gedacht hat .

Covid-19 mag vieles durcheinander bringen - er sprengt in diesem Jahr so ziemlich jedes Fest -er will auch einfach nicht gehen - obwohl er schon soviel Leid unter die Menschen gebracht hat.

Aber wir denken weiter aneinander - geben uns Stärke, Frohsinn und Freundschaft.

Gerade in diesen Zeiten ist der Lokalkompass etwas was ich nicht missen möchte.

Habt dank für alles. Eigentlich war die Trude Herr Darbietung für unser Bochumer Event geplant mit vielen weiteren Dingen von Bruni und meiner Wenigkeit .

Aber bald schon...

Ich habe mich sehr gefreut das sie das wieder so hervorragend herüber gebracht hat.

Dankeschön Miss Comedy.