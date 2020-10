So einen Lieblingsplatz haben viele von uns ,am See, einen Wald, einen Park, einen Weg.

Ich habe eine Stelle die beim radeln zum verweilen einlädt.

Schon über ein Jahr war ich nicht mehr in dieser Richtung unterwegs .

Oder war es noch länger?

Egal, ich wollte wieder einmal zu meinem Baum.

Gebeugt war er stets - aber dadurch bot er eine bequeme Sitzplätze.

hochgeladen von Gudrun Wirbitzky



Er wurde zu meinem Lieblingsplatz - meinen Ort für Hygge für Gemütlichkeit.

Etwas entspannten können - einfach ich selbst sein.

Mein Freund der Baum:

So viele Jahre besuchte ich ihn ohne das er sich verändert hatte.

Wie bei allen Bäumen war sein Alter schwer einzuschätzen.

Bäume können ein recht hohes Alter erreichen.

Einzelne überdauern Jahrhunderte, ab und an sogar ein ganzes Jahrtausend.

Ein Baum für die Ewigkeit glaubte ich zu wissen.

Ich denke mein Baum war eine Kopfweide sie können etwa 90 bis 120 Jahre alt werden.

Knorrig und knorpelig und unzählige dünne und dickere Äste ragten in den blauen Himmel .

So habe ich ihn in Erinnerung.

Das alte Weiden oft auseinanderbrechen weil der kurze Stamm die langen schweren Äste nicht mehr tragen können war mir bisher nicht bekannt.

Ich habe Abschied genommen von meinem Lieblingsbaum.

Aber mein Weg wird mich wieder zu dieser Stelle führen, versprochen.