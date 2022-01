Zukunftsfähiger Baumbestand für Wattenscheid :

Auch 2022 wird weiter an einem langfristigen Straßengrün für Wattenscheid-Mitte gearbeitet.

In Kürze werden so 57 kranke oder abgestorbene Bäume an der Stresemannstraße, Parkstraße, Geitlingstraße und an weiteren Standorten in Wattenscheid -Mitte durch neue, zukunftsfähige und klimarobuste Bäume ersetzt. Zuvor hatte ein Gutachter den Zustand der Bäume überprüft und festgestellt, welche Bäume zukünftig nicht mehr lebensfähig sind. Die Erneuerung des Baumbestands ist Teil des Projekts ,,Grüne Straßen". Bereits 2021 wurden 56 neue Bäume gepflanzt.

Gelten als Klimarobust:

Erste Baumarten wie Linden, Zieräpfel, Ahorn und Eichen haben bereits ihren Platz erhalten.

Sie gelten als besonders Klimarobust.

Aufgewertetes Stadtbild:

Bis zum Ende des Projektes sollen viele Straßen mit neuer Begrünung Wattenscheid strahlen lassen.

Ein positiver Beitrag zum lokalen Klima oder?

Quelle:

Stadt Bochum