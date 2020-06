Der Landkreis Gütersloh steht vor den Sommerferien unter einem

" Lockdown".

Urlaubsfreuden ,ade ?

Ein direktes Ausreiseverbot in Sachen Urlaub gibt es für Reisefreudige nicht -

aber in manchen Regionen sind die Gütersloher Bewohner unerwünscht.

In Usedom wurden Urlauber aufgefordert abzureisen,es hieß Koffer packen.

Urlaubsorte:

Eine Einreise richtet sich nach dem Grenzwert für neue Infektionen.

Keine Gäste aus Regionen in denen in den vergangenen sieben Tagen der von

der Bundesregierung festgelegte Grenzwert an Covid-19 überschritten wurde

ist erwünscht.

Festgelegter Grenzwert:

Dieser liegt bei 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Der Kreis Gütersloh verzeichnet 257,4 Infektionen pro 100.000 Einwohner

binnen sieben Tagen, im Kreis Warendorf 68,4.

Usedom schickte erste Gäste heim, Bayern will sie auch nicht.

Nun scheint es so als seien die Bewohner aus dem Landkreis Gütersloh "stigmatisiert"

unter Generalverdacht.

Dabei gab es vor Tönnies gerade einmal 24 weitere Corona-Fälle.