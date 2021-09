Seit 18 Uhr laufen auch in Bochum die Auszählungen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag auf Hochtouren.

Noch steht allerdings ein großer Teil der Ergebnisse aus.

Komplizierter wird die Auszählung auch dadurch, dass das Bochumer Stadtgebiet in zwei Wahlkreise aufgeteilt - Bochum I, der große Teile des Bochumer Stadtgebiets umfasst, sowie Bochum II/Herne, zu dem der Bochumer Norden und Osten gehören.

Bereits jetzt aber zeichnet sich bei der Auszählung der Erststimmen ab, dass die bisherigen Amtsinhaber ihre Bundestagsmandate souverän verteidigen können: Axel Schäfer (SPD) wird im Wahlkreis Bochum I aller Voraussicht nach ebenso wieder in den Bundestag einziehen wie Michelle Müntefering (SPD), im Wahlkreis BochumII/Herne.

Auch bei der Auszählung der Zweitstimmen zeichnen sich deutliche Mehrheiten für die SPD ab. Im Wahlkreis Bochum I haben die Grünen gute Chancen, zweitstärkste Kraft zu werden, im Wahlkreis Bochum II/Herne liegt die CDU aktuell auf Rang zwei. Hier liegt die AfD derzeit auf Rang drei, mit deutlichem Abstand zu den Grünen.

Die aktuellen Ergebnisse (Stand: 19:59 Uhr)

Bochum I

Erstimmen:

Axel Schäfer (SPD): 37,63%

Zweitstimmen:

SPD 31,0 %

CDU 17,93 %

Grüne 19,66 %

AfD 8,29 %

FDP 9,64 %

Linke 6,22 %

Bochum II/Herne

Erststimmen:

Michelle Müntefering (SPD): 43,05 %

Zweitstimmen:

SPD 37,39 %

CDU 18,42 %

AfD 11,98 %

Grüne 11,05 %

FDP 8,47 %

Linke 4,28 %