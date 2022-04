Bochum: Corona-Quarantäne ab 1.Mai ist freiwillig.

Neben der Corona-Maskenpflicht ,fällt nun auch die Corona-Quarantänepflicht. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt. Ab 1.Mai 2022 heißt es freiwillig und für kurze Zeit in Isolierung oder Quarantäne. Infizierten wird demnach nur noch << dringend empfohlen>>sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden-für Kontaktpersonen von Infizierten soll das ebenfalls gelten. Hintergrund der Lockerungen ist die aktuelle Omikron - Welle mit einem zur Zeit milden Verlauf (denke auch personelle Engpässe). Die Änderungen gehen auf Vorschlag des Bundesministeriums und dem Robert-Koch-Instituts zurück. Konkret sollen sich Infizierte fünf Tage isolieren und dann beginnend nach fünf Tagen-Schnelltests machen, bis sie negativ sind.

Strengere Vorgaben:

Strengere Vorgaben sollen für Beschäftigte in Pflege und Gesundheitswesen sowie ambulanten Pflegediensten gelten-die sich infiziert haben. Hier sollen die Gesundheitsämter weiter Tätigkeitsverbote anordnen. Bei Wiederaufnahme der Tätigkeit sollte eine deutliche Besserung der Krankheitssymptome sowie ein negatives Ergebnis per Schnell-oder PCR-Test frühestens am Tag fünf nach Nachweis der Infektion.

Kritik:

Kritik an Wegfall von Isolationspflicht für Infizierte ruft harschere Kritik auf den Plan. So warf der Sozialverband VdK den Gesundheitsministern von Bund und Ländern vor <<komplett auf das "Prinzip Durchseuchung ">>zu setzen.

Quelle: dpa-infocom ,dpa 220404-99-795833/2

Quelle:

Radio Bochum

Text teilweise übernommen