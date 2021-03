An 29 Bochumer Schulen gibt es im Moment nachgewiesene Corona-Infektionen. Das ist mehr als ein Alarmzeichen findet unser OB. Deshalb sei der Verstoß aus Dortmund ,die Schulen zu schließen, auf viel Sympathie gestoßen. Denn die Zahlen unserer Stadt sind mehr als eindeutig. In Bochum steigen die Neu-Infektionen wieder deutlich an, vor allem mit der britischen Mutation. Die Inzidenz liegt nun knapp unter 100. Und im Moment ist nicht klar, wann und womit Lehrkräfte geimpft werden sollen. Auch hält die Landesregierung am Wechselunterricht fest. Obwohl sie das noch vor Wochen bei sinkender Infektionszahl abgelehnt hatte.

Eiskirch spricht von ,,einem gefährlichen Weg".

Ich frage mich welcher Weg der "Richtige" ist ?

