Seit heute, 2. November, gelten in Bochum neue Corona-Regeln, die die Pandemie eindämmen sollen. Dabei gibt es einiges zu beachten. Außerdem gibt es neue Fallzahlen.



Die neuen Regeln im Rahmen der Corona-Schutzverordnung sind nun in Kraft getreten.

Hier das Wichtigste zusammengefasst:

es dürfen sich lediglich zwei Haushalte mit maximal zehn Personen treffen.

bis zum 30. November sind alle Freizeiteinrichtungen wie Konzerthäuser und Museen geschlossen. Der Amateursportbetrieb ist drinnen und draußen untersagt. Ebenfalls sind Casinos, Bordelle und Kneipen geschlossen.

Schulen, KiTas und der Einzelhandel sind weiterhin geöffnet. Die Gaastronomie muss einen Lieferservice oder Außerhausverkauf anbieten.

medizinische Behandlungsmöglichkeiten wie Psyiotherapeuten oder auch Friseure sind ebenfalls geöffnet.

Schüler müssen im Gebäude und auf dem Schulgelände einen Mund-Nasenschutz tragen. Dieser ist ab der fünften Klasse Pflicht und entfällt nur in der Primärstufe aus, wenn die Schüler in einem Klassenverbund bleiben. Ansonsten gilt: M-N-S auch am Platz.

Online gibt es die gesamte Schutzverordnung unter mags.nw komplett zum Nachlesen.

Aktuelle Corona-Zahlen:



Insgesamt sind in Bochum (Stand 14 Uhr) seit März 2893 (+75) Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 1838 (+65) sind insgesamt genesen, 32 an bzw. mit Covid-19 verstorben. Aktuell sind 1023 (+10) Personen infiziert, 54 (+2) davon werden stationär, 18 (+/-0) von ihnen intensiv-medizinisch betreut. Die Zahl der Infektionen in den letzten sieben Tagen, gerechnet pro 100.000 Einwohner/innen, beträgt 176,4 (+ 3,8).Das Gesundheitsamt errechnet den Stand um 14:00 Uhr. Das RKI meldet die Zahlen jeweils um 0:00 Uhr. Es handelt sich bei den Abweichungen somit nur um unterschiedliche Zeitpunkte.