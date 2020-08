Eigentlich studiert er Geographie und Sozialwissenschaften auf Lehramt an der Ruhr-Uni - doch den Hörsaal tauscht Jan Klose aus Wattenscheid gerne mal mit dem Herd. Seine Leidenschaft bringt den 20-Jährigen am Mittwoch, 2. September, in die Kochshow "The Taste", die um 20.15 Uhr im TV-Sender Sat.1 zu sehen ist.

Duell mit Profi-Köchen

Bei der Show treten die besten Hobby- und Profiköche gegeneinander an - 16 Kandidaten kämpfen um einen Platz in den Teams der vier Promi-Köchen Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alexander Kumptner.

50.000 Euro winken für den besten Löffel

Die Aufgabe, der sich auch der junge Wattenscheider stellen muss: Den perfekten Löffel mit einem ganzen Gericht zu konstruieren. Dem Sieger winken 50.000 Euro. Jan zaubert Lachsforelle mit Kartoffelschuppen, Petersilienpüree, Orangen-Ingwer-Sauce und Rote Beete. Die nötige Erfahrung bringt er trotz seines jungen Alters mit: Er war bereits in der "Küchenschlacht im ZDF" und in der RTL-Kochshow "Hensslers Countdown".