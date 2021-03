Bochum :

Corona - Impfungen für alle.

Spätestens Mitte Mai sollte für alle Bochumerinnen und Bochumer die wollen ausreichend verfügbar sein. Davon geht der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr.Eckhard Kampe, aus. Er hoffe ,dass ab April in den Hausarzt - Praxen geimpft werden kann. In den Bochumer Altenpflegeheimen seien Bewohnerinnen und Bewohner und Personal inzwischen flächendeckend geimpft. Bei den Bewohnern gebe es in Bochum eine Impfquote von 98 Prozent, bei den Mitarbeitern liege sie bei 80 Prozent. Der Astra-Impfstoff werde inzwischen auch besser angenommen, das Impfzentrum sei voll ausgelastet. Im Moment stelle die Kassenärztliche Vereinigung mobile Impfteams zusammen, um bald auch Bettlägerige Bochumer zu Hause impfen zu können.

Quelle:

Radio Bochum