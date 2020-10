Bochum:

Fast 1000 Corona-Anzeigen gestellt - so reagiert die Stadt auf Kritik Bochumer Bürger.

Bürgern, die Kontrollen im gemessenen Umfang vermissen.

Kassiert wurde bei Verstößen gegen das Ansammlungsverbot und Abstandsregeln.

Nicht eingehaltene Hygiene-Konzepte fehlender Beschilderung, Spuckschutz, oder dort wo einfach der Mund-Nasenschutz fehlte oder verweigert wurde.

Damit es auch weiterhin gut läuft kündigte die Stadt an ihren Ordnungsdienst

aufzustocken .

Noch in diesem Jahr sollen 20 weitere Kräfte eingestellt werden.