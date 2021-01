Die Sieben -Tage -Inzidenz ist in NRW weiter leicht gesunken. NRW - weit liegt nur noch eine Stadt über einen Inzidenzwert von 200. Zwei weitere Städte haben es bereits auf einen Inzidenzwert von 50 geschafft. 85,9 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen so informiert das RKI am Samstag.

2411 Menschen infizierten sich neu mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages in NRW. Die Zahl der Menschen die an oder Covid-19 starben, stieg um 120 auf 10.717. NRW-weit lag Hagen mit einem Inzidenzwert von 219,9 an der Spitze. Den niedrigsten Wert verzeichnete Münster mit 38,5 auch der Kreis Coesfeld mit 34,0 lag weit unter den Inzidenzwert .

Schön wenn der Wert von 50 erreicht wird um den Gesundheitsämtern das nachvollziehen der Infektionsketten zu erleichtern.

Quelle: dpa