Für euch kurz ausprobiert :

Lässt sich die OP Maske oder FFP2-Maske mehrfach verwenden?

Mit diesem Thema habe ich mich schon vor Wochen auseinandergesetzt.

Es ist soweit:

Die selbst genähten Alltagsmasken haben ausgedient. Als Mindeststandard werden eventuell schon in der kommenden Woche OP-Masken oder die wirksamere FFP2 - Maske im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Die Selbstgenähten erfüllen schlicht keine einheitlichen Standards. Der Unterschied zwischen einer OP-Maske und FFP2- Masken ist folgender. OP-Masken wurden für den Fremdschutz entwickelt. Sie filtern keine Aerosole . FFP2-Masken bieten Fremd - und Eigenschutz.

Neben einen Schutz von Tröpfchen müssen sie auch mindestens 94 Prozent der bei der Coronaviren zentralen Aerosole aus der Atemluft filtern. Hier bitte auf das CE -Zeichen achten. CE-Zeichen mit einer vierstelligen Zahlenkombination und dem Hinweis auf die Norm EN 149:2001+A1:2009 NR. Beide Maskentypen gelten als Einwegprodukte und sollen nach dem Tragen entsorgt werden.

Möglichkeiten der Wiederverwendung :

Nach dem Tragen der Maske zunächst für einen Tag an der Luft trocknen. Man lege etwas Backpapier auf das Rost. Bei trockener Hitze also im Backofen ( Ober und Unterhitze) zwischen 65 und 70 Grad Celsius desinfizieren und dann wiederverwenden. FFP2 -Masken können bei 80 Grad desinfiziert werden . Laufzeit wäre etwa 1 Stunde . Das ist sehr Arbeitsaufwendig und hier ist die einfache Variante. Die Maske mindestens sieben Tage an einem trockenen Ort aufhängen.

Nicht im feuchten Klima wie Bad und Küche. Maximal 5 mal ist dieser Vorgang möglich. Danach wird es Zeit die Maske zu entsorgen.

Quelle: FH Münster

Quelle: Computer Bild

Meine Meinung :

Backofen:

Ich fand es äußerst mühsam diese Aktion durchzuziehen.

Schön in der Nähe des Backofens bleiben .

Ich fand es roch schon leicht angebrannt.

Beim zweiten Versuch wirkten beide Masken nicht mehr frisch.

Lohnt es sich den Backofen derart lange anzuwerfen?

Sieben Tage an einem trockenen Ort klingt schon besser.

Masken wirken auch sicher frischer.

Die 7 Tage Lösung :

Erfüllt so denke ich auch ihren Zweck.

Ehrlich:

Für mich gilt lieber täglich frisch. Gesundheit ist mein höchstes Gut.



