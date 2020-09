Bochum:

Vor einer weiteren Zunahme von Covid-19 Infektionen warnt das Gesundheitsamt.

Die wachsende Sorglosigkeit gerade bei jüngeren Menschen scheint gefährlich.

Bochum erlebt zur Zeit eine Berg und Talfahrt .

Am Sonntag hieß es Inzidenzrate 24,2.

Die Vorwarnstufe liegt bei 35.

15 Infektionen allein am letzten Wochenende.

Liegt es an den zunehmenden Maskenpflichtenverweigerer, Abstandsgebot - Missachtungen, großen Familienfeiern, mangelnden Hygiene-Konzept oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen?

Testverweigerer deren Urlaubsregion plötzlich zu Risiko Gebieten werden ?

Mein Tipp:

Bereits bestehende Risikogebiete meiden.

Und nachschauen wo sind die Neuerkrankungsraten hoch.

(Hochburgen meiden.)

Wird deine Urlaubsregion zum Risikogebiet, kostenlosen Test in der Heimat machen.

Wird schon gut gehen - ignorieren - da nimmst du billigend die Erkrankung anderer in Kauf, vielleicht sogar den Tod deiner Mitmenschen.

Leider:

Reisen geht nur noch mit Planung und Disziplin.

Es gibt Dinge und seien sie noch so schön - die nur mit Abstand und Anstand möglich sind.

Wir alle sind in der Verantwortung was Covid-19 betrifft.

Unser Alltag ist ein anderer geworden, er bedarf mehr Aufmerksamkeit und es gibt Regeln.

Wir merken :

Wir können nicht alle unser eigenes Süppchen kochen.

Steigen die Zahlen, übersteigt der Inzidenzwert die Warnschwelle von 50,können wir mit einer Maskenpflicht auch im Freien rechnen .

Und sicher ist dann ganz Schluss mit lustig - es wird Einschränkungen ohne Ende geben.

Feiern und Versammlungen werden reduziert.

Reisen und seien sie noch so nah, zum Problem.

Halten wir uns an die Regeln hat Covid-19 eine geringere Chance.

Hoffnung:

Irgendwie/irgendwann wird alles gut.

Ich appelliere besonders an die Jüngeren unter uns.

Ihr habt das Leben noch vor euch - riskiert nicht zu viel.

Covid-19 umarmt dich ohne das du es bemerkst.

Bedenke:

Die Folgeschäden könnten dich ein ganzes Leben lang begleiten.

Deshalb:

Maske, Abstand und Hygiene.

Bleibt bitte Gesund, passt auf euch und eure Mitmenschen auf.

Denn miteinander läuft es besser.