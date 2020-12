Kaum Regelverstöße im Corona-Lockdown

Die Stadt Bochum hat am ersten Tag des harten Corona-Lockdowns viel kontrolliert.

Die Innenstadt sei nicht so leer gewesen wie erhofft, heißt es vom Ordnungsamt.

Die Besucherströme hätten sich in die Drogeriemärkte und die Bäckereien verteilt.

Nur einen Verstoß gegen die Pflicht der Mund-Nasen-Bedeckung wurde festgestellt.

Einige Läden waren auch trotz des harten Lockdowns geöffnet. Aber nur, weil dort Bestellungen abgeholt werden konnten.

Die Stadt Bochum sagt, dass sich all diese Läden an die Corona-Regeln gehalten hätten.

Quelle: Radio Bochum