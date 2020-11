Hohe Infektionszahlen werden ein Ende des Teil-Lockdowns zerschlagen.

Die Hoffnung vieler Menschen auf ein baldiges Ende habe ich eh nicht geteilt.

Na ja , irgendwie habe ich natürlich gehofft zumindest an den Weihnachtsfeiertagen in meinem Lieblingslokal zu sitzen und gemütlich zu Essen.

Aber es blieb ein Plan B im Hinterkopf.

Plan B besteht aus Wildbrett ,Rotkohl und Knödel.

Plan B wartet also in der Kühltruhe - weil eine Verlängerung der Schließung in der Gastronomie wahrscheinlich ist.

Wird es Dezember noch schärfere Kontaktbeschränkungen für private Treffen geben wird?

Da haben wir also die Bescherung.

Ich portioniere das Festtagsmenü dann lieber gleich auf 2 Personen.

Erweitern geht ja immer noch.

Ist für mich okay.

Heißt ja eh....

Stille Nacht - Heilige Nacht.

Und Gesundheit geht vor...