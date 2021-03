Landkreis startet Impfbörse für Rest - Impfstoff :

Der Landkreis Borken bietet ein besonderes Angebot für Impfwillige : Bewohner können sich bei einer digitalen ,,Rest - Impfdosenbörse " registrieren lassen. Impfdosen die nicht bis zum Folgetag lagerfähig sind ,wurden bisher an Einsatzkräfte des Rettungsdienstes verteilt - diese seien aber jetzt weitgehend versorgt. Wer sich in der Impfbörse registriert, bekommt eine Priorisierung -angewendet wird gemäß der Impfverordnung . Die Personen werden kontaktiert und müssen innerhalb 60 Minuten am Impfzentrum sein.

Quelle:

Berliner Morgenpost