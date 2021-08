Stell dir vor es gibt Impfstoff ,und keinen interessiert das.

Kaum vorstellbar hätten wir zu Beginn der Pandemie gedacht. Ein Aufatmen ging durch das Land (die Welt) als nach relativ kurzer Zeit ein Impfstoff zur Verfügung stand. Was haben wir gehofft endlich geimpft zu werden um wieder am Leben teilnehmen zu können.

Erste Impftermine:

Endlich war es soweit und nichts hätte mich aufhalten können mir meinen Picks abzuholen. Endlich wieder am Leben teilnehmen können, Familie und Freunde treffen oder ein Lokal aufsuchen.

Heute:

Ein erstaunliches Desinteresse an an steigenden Fallzahlen an neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Derzeit rasen die Zahlen in die Höhe und wir alle schauen weg. Maskenmuffel in der Gastronomie und auch sonst heißt es immer öfter - was keiner sieht steckt nicht an ?

Null Bock auf Impfen:

Corona scheint seinen Schrecken verloren zu haben dabei gibt es auch Impfdurchbrüche bei Doppelgeimpften ( Verlauf meist moderat ) Die ersten Impflinge fallen schon unter das Verfalldatum denn der Impfstoff soll bereits nach 6 Monaten schrumpfen laut Virologen . Ich/Wir hoffen auf unseren Booster-Shot im November/Dezember.

Anmerkung:

Ich bin dankbar das wir einen Impfstoff haben .

RKI:

Bochum verzeichnet eine 7-Tage-inzidenz von 131,0 ein plus von 10,4 zum Vortag.

Und wieder gibt es einen Corona-Toten der 246igste. Das alles lässt ein nicht unberührt . Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 51,6 und damit erstmals seit Mai Ü 50.

Laut Robert Koch-Institut sind Menschen, die noch keine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben hochgradig gefährdet. Die Menschen, die eine oder zwei Impfungen erhalten haben, schätzt das RKI dagegen als ,,moderat" ein.

