Am Wochenende, 22. und 23. Februar, finden in der Maria-Sibylla-Merian-Halle und im Sportzentrum Westenfeld - beide an der Lohackerstraße in Bochum-Wattenscheid - die Endrundenturniere des diesjährigen Sparkassen-Junior-Cup statt. Am Montagabend fand in den Räumen der Sparkasse Bochum die Auslosung der Gruppen statt.

Die beiden Juniorenspieler Julian und Lean von Ausrichter SC Weitmar 45 (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule) fungierten als Glücksfeen, Jürgen Dieberg (Sparkasse Bochum), Klaus-Dieter Leiendecker als Vorsitzender des Fußballkreises sowie Matthias Wolf von der Bochumer Fußball-Fachschaft führten durch die Auslosung. Der Verein FC Bochum wird am Wochenende im Sportzentrum Westenfeld die Ausrichtung übernehmen.

Für die C-Junioren beginnt das Turnier am Samstag um 10 Uhr in der Maria-Sibylla-Merian-Halle. Anpfiff für das Finale ist um 14.15 Uhr.

Die B-Junioren starten dort um 15 Uhr ins Turnier. Anpfiff für das Finale ist um 19.15 Uhr.

Die D-Junioren treten am Sonntag ab 10.30 Uhr im Sportzentrum Westenfeld an. Das Finale wird um 17.15 Uhr angepfiffen. Die E-Junioren spielen am Sonntag ab 10 Uhr in der Maria-Sibylla-Merian-Halle. Hier ist das Finale für 16.30 Uhr geplant.

Die D-Juniorinnen sind am Samstag ab 10 Uhr im Sportzentrum Westenfeld am Start. Bei sechs gemeldeten Teams wird im Modus jeder gegen jeden gespielt. Gleiches gilt für die C-Juniorinnen, die dort am Samstag ab 13.30 Uhr am Ball sind, sowie für die B-Juniorinnen, die dort um 16 Uhr ins Turnier starten.