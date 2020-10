Taiji, Taijiquan, & Qi Gong in einfach zu erlernende Bewegungen zusammengestellt, um Anfängern & Einsteigern einen leichten Einstieg in Taiji & Qigong zu ermöglichen, wird Taijiqigong genannt.

Taijiqigong sind einfach zu erlernende Bewegungsabfolgen nach den Prinzipien des Yin & Yang, die elastisch, spiralförmig, leicht ausdehnend & wieder entspannend ausgeführt werden, um Meridiane & Akupunkturpunkte durch Bewegung zu aktivieren, aber auch um Muskeln, Sehnen, Faszien & Bänder zu trainieren.

Durch die ganzheitlichen Bewegungen, in denen der gesamte Körper durch das Zusammenspiel all seiner Muskeln in seiner Gesamtheit durch den Raum bewegt wird, wird die inter- und intramuskuläre Koordination wesentlich verbessert, wodurch der Übende von Anfang an ein ganz bestimmtes Körper- & Wohlgefühl erfährt.

Taiji & Qigong, harmonisch bewegend ausgeführt, entspannt, Körper & Geist und trainiert in gleichermaßen.

Einst als Kampfkunst der „Inneren Stile“ bekannt geworden, wird Taiji heutzutage vorwiegend dazu trainiert, um Körper, Geist & Atmung in Einklang zu bringen, den Stress des Alltages zur Seite zu legen, zur Ruhe zu kommen & die Lebensenergie, Qi, wieder in Fluss zu bringen.

Durch Bewegung Entspannung finden, ist das Prinzip des Taiji & Qigong.

Muskeln, Sehnen, Faszien & Bänder werden gestärkt, gleichzeitig elastisch & flexibel gehalten, das Gefühl für den Körper und das Gleichgewicht verbessert.

Dies alles wird nach den Prinzipien des YangSheng, der Lebenspflege, trainiert. Dies bedeutet, dass jeder nach seinen Möglichkeiten trainiert, den Körper dabei in seiner Gesamtheit angemessen trainiert, ohne dabei den Körper zu überlasten.

Eine Veränderung des allgemeinen Wohlbefindens, des Gesundheitszustandes, der Beweglichkeit, der Körperkraft und –Ausdauer, geschieht dabei langsam und kontinuierlich mit der Zeit.

Der Körper wird beim Training gefordert, aber niemals überfordert, sodass auch bisher weniger sportliche Menschen mit Taiji & Qigong etwas positives für ihre Gesundheit, den allgemeinen Fitnesszustand und das allgemeine Wohlbefinden tun können.

Durch regelmäßiges Training von Taiji & Qigong können wir besser abschalten & somit besser körperlich & geistig, entspannen.

Durch regelmäßiges Üben bei richtiger Ausführung, wird der Körper & die Selbstheilungs- & Abwehrkräften gestärkt & der Geist beruhigt, sodass sich ein verbesserter Gesundheitszustand einstellen & Entspannung, Wohlgefühl & Zufriedenheit entstehen kann.

Taijiquan, auch Tai Chi, oder TaiChi geschrieben, ist eine chinesische Bewegungskunst, die wie Qigong zu den Methoden der Stressbewältigung, Gesunderhaltung & Gesundheitsförderung nach der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) gehört.

Taiji, Qigong & Meditation kann bei Burn Out, Depression, Parkinson, Rückenschmerzen, Kniearthrose, erhöhtem Blutdruck / Cholesterin und bei Rheuma, unterstützend wirksam werden.

Durch Tai Chi, Qigong & Meditation kann das Qi, die Lebensenergie / Energie, im Körper wieder besser fließen. Durch meditative Bewegungen gelingt es so achtsam und aufmerksam zu werden, dass das Qi, also die Lebensenergie, innerlich wahrgenommen werden kann, wir abschalten & somit körperlich & geistig, entspannen können.

Auf die Frage:"Was hilft bei Stress?" kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass durch regelmäßiges Üben von Taiji & Qigong Stress reduziert werden kann.

Bei richtiger Ausführung wird der Körper mit seinen Selbstheilungs- und Abwehrkräften gestärkt, der Geist beruhigt, sodass sich ein verbesserter Gesundheitszustand einstellen kann und Entspannung, Wohlgefühl und Zufriedenheit entsteht.

Häufige Fragen:

Was ist Qi?

Qi ist die Lebensenergie, die mit Qigong und Taiji kultiviert werden kann.

Was ist Tai Chi? Eigentlich sollte es heißen "Was ist Taiji?"

Taiji sind langsam ausgeführte Bewegungen, die die Lebensenergie kräftigen können und den Körper in seiner Gesamtheit trainieren.

