Die Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Leipzig am Wochenende, 22. und 23. Februar, können kommen: Die Leichtathleten des TV Wattenscheid 01 gehen mit viel Zuversicht in die Wettkämpfe um die nationalen Titel am Samstag und Sonntag. Im letzten Jahr sind die Wattenscheider Atlethen mit fünf Medaillen von dem Wettbewerb zurückgekehrt.

Hallen-WM in China wegen Virus abgesagt



Nach der virusbedingten Absage der Hallen-Weltmeisterschaften in China wartet jetzt der Indoor-Saisonhöhepunkt – aber nicht nur das.

„Die Hallensaison ist die Möglichkeit, über das neue Ranking-Verfahren Punkte für die Olympia-Qualifikation zu sammeln. Und in Tokio wollen wir möglichst viele Teilnehmer haben“, so TV 01-Manager Michael Huke bei der abschließenden Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des Hauptsponsors des TV Wattenscheid 01, der Stadtwerke Bochum.

28 Athleten aus Wattenscheid am Start



Mit 28 Aktiven sind die Wattenscheider am Start. Ein Medaillenkandidat ist 1.500-Meter-Läufer Marius Probst. Der Wattenscheider steht derzeit auf Platz eins der deutschen Bestenliste, hat in diesem Winter eine persönliche Bestzeit hingelegt, die die Norm für die Hallen-WM in China gewesen wäre – und ist nach langer Verletzung wieder da.

Ganz knapp an den Top drei kratzt Sprinterin Synthia Oguama – sie hält über die 200 Meter Rang vier in der Bestenliste. Und sie will sich in Leipzig zeigen.

Im Kugelstoßen der Frauen hat der TV 01 gleich zwei Eisen im Feuer: Julia Ritter und Hanna Meinikmann. Beide hatten im letzten Sommer in Berlin das Finale erreicht – und so soll das auch in diesem Jahr sein, Julia Ritter könnte als Zweitbeste der Saison auch um die Medaillen mitstoßen.

Nach langer Verletzungspause ist Top-Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz wieder am Start. Der Druck ist groß, denn sie arbeitet sich, wie sie sagt, "immer noch rein. Ich habe fünfeinhalb Monate überhaupt kein Leichtathletik-Training gemacht und das merke ich".

Bei den Männern wird über die 60 Meter Hürden auch Erik Balnuweit auf diese Bahn gehen – der erfahrene Athlet, siebenmaliger deutscher Hallenmeister, hat gute Chancen auf einen Podestplatz.