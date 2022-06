Die Meldung löst Besorgnis aus: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Donnerstag die zweite Stufe des Notfallplanes Gas in Kraft gesetzt und damit die Alarmstufe ausgerufen. Grund seien die reduzierten Gaslieferungen aus Russland und die anhaltend hohen Preise.

"Die Lage ist ernst", sagte Habeck. Diese Einschätzung teilen auch die Stadtwerke Bochum: "Insofern ist die Ausrufung der Alarmstufe im Notfallplan Gas der konsequente Schritt", so Stadtwerke-Sprecher Kai Krischnak.

Wie alle Gasversorger in Deutschland sind auch die Stadtwerke Bochum abhängig von überregionalen Gaslieferungen. Aktuell, so die Stadtwerke, sei die Gasversorgung in Bochum gesichert. "Dennoch haben wir uns auf das Szenario einer Gasmangellage vorbereitet." Regelmäßig tagt daher ein Krisenstab der Stadtwerke.

"Im Fall von Versorgungseinschränkungen werden wir in Abstimmung mit den Behörden Teile der Versorgung über alternative Brennstoffe sicherstellen, vorrangig die Umstellung von Teilen der gasbasierten Fernwärmeerzeugung und weiterer Kunden auf Ölbasis."

Die Verordnungen auf europäischer und nationaler Ebene, erläutern die Stadtwerke weiter, sähen vor, dann nach und nach sogenannte „nicht geschützte Kunden“ von der Gasversorgung zu trennen.

Liefereinschränkungen: 65 Kunden in Bochum könnten betroffen sein

Dazu zählen in erster Linie Industrie- und Gewerbekunden, aber auch öffentliche Einrichtungen. "Wir haben bislang insgesamt 65 Kunden in Bochum identifiziert und auf mögliche Liefereinschränkungen hingewiesen."

Die Stadtwerke Bochum stehen über die energiewirtschaftlichen Verbände im engen Austausch mit der Bundesregierung: "Wir werden alle notwendigen Schritte ergreifen, um die Versorgung im kommenden Winter zu sichern."