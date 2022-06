Seit Mitte Mai ist die Präsenz am ZOB Bottrop und der näheren Umgebung einschließlich des Ehrenparks erhöht worden. Neben dem Einsatz der Mobilen Wache bestreifen Einsatzkräfte zusammen mit dem KOD zu Fuß den Bereich rund um den ZOB. Nach rund vier Wochen verstärkter Präsenz kann die Polizei ein erstes positives Fazit ziehen.

"Mehr Präsenz vor Ort heißt auch mehr Ansprechbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Die vielen positiven Rückmeldungen der Menschen zeigen, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen. Polizei und Stadt werden auch weiterhin als wichtiger Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger präsent sein", freut sich Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Gründe der verstärkten Präsenz

Der ZOB Bottrop sowie die nähere Umgebung einschließlich des Ehrenparks stehen schon seit Jahren im besonderen Fokus von Stadt und Polizei. Neben der täglichen Präsenz, auch in den Abend- und Nachtstunden, finden regelmäßig Schwerpunktaktionen statt. Ein weiterer Aspekt sind verstärkte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet mit Zielrichtung der Raser, Poser und illegalen Tuningszene. Seit Mitte Mai sind die bereits bestehenden Maßnahmen nochmals ausgeweitet worden.

In zurückliegender Zeit waren Jugendliche durch verschiedenste Straftaten aufgefallen. Einige Strafverfahren wurden mittlerweile abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft Essen abgegeben. Weitere Verfahren befinden sich aktuell noch in der Bearbeitung und stehen kurz vor dem Abschluss.

Appell an Bürger

"Neben der Präsenz ist die konsequente Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten im Rahmen von Strafverfahren ein wesentliches Standbein der Polizeiarbeit. Deshalb appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger, Hinweise auf Straftaten anzuzeigen bzw. über 110 Hinweise auf verdächtige Personen zu melden", bittet Zurhausen.

Die verstärkten Präsenzmaßnahmen sollen auch in den kommenden Wochen konsequent umgesetzt werden, so die Polizei.