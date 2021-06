Die Gastromeile atmet langsam auf. Die Außengastronomie konnte wieder öffnen, worauf eigentlich alle gewartet haben. Das beste war aber, dass das Wetter mitgespielt hat. Draußen sitzen war dank der niedrigen Inzidenzwerte endlich wieder möglich. Ob im Cafe oder der Eisdiele, die Bürger nahmen das Angebot gerne an. Hoffentlich bleibt's so!

Bei dem schönen Wetter am Dienstag konnte ich nicht anders und zog kurzer Hand mit der Kamera los, um ein paar nette Bilder in der Innenstadt zu schießen.