Internationales Beethoven-Jubiläum auch in der Marienkapelle

Mit einem Highlight internationalen Ranges eröffnet die Reihe „Klangwellen 714“ des Vereins „Marienkapelle am Rhein e.V.“ am Sonntag, dem 5. Januar 2020, um 16 Uhr, das neue Konzertjahr 2020, das auch in der altehrwürdigen Kapelle ganz im Zeichen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven stehen wird.

Zu dessen Jubiläum initiierte die Bonner Pianistin Susanne Kessel 2013 das internationale Kompositionsprojekt „250 piano pieces for Beethoven“. In Form persönlich erteilter Kompositionsaufträge lud Susanne Kessel 250 Komponisten aus 47 Ländern verschiedener musikalischer Genres dazu ein. So entstand bis Dezember 2019 eine zehnbändige Sammlung neuer Klavierstücke zeitgenössischer Komponisten Neuer Musik, Jazz, Pop, Filmmusik u.a., die sich auf Ludwig van Beethoven und seine Musik oder sein Leben beziehen. Susanne Kessel spielte übrigens 2004 im Film „Blueprint“ den gesamten Soundtrack und doubelte die Schauspielerin Franka Potente in der Rolle einer Pianistin.

Im Klangwellenkonzert in der Marienkapelle stellt Susanne Kessel, umrahmt von zwei Beethoven-Bagatellen, zwölf der eingesandten Kompositionen vor, die die ganze Bandbreite des Projektes zeigen: Neben Komponisten aus Guatemala (Xavier Beteta), von den Philippinen (Nino Tiro), aus Korea (Dohun Lee), Russland (Ivan Sokolov) und der Türkei (die 17jährige Ezo Dem Sarici) sind auch berühmte amerikanische (Mike Garson – bekannt durch seine Zusammenarbeit mit David Bowie, Adrienne Albert – bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Leonard Bernstein und Igor Strawinsky) und deutsche (York Höller, Matthias Höhn, Harald Muenz, Peter Michael Hamel) Komponisten sowie eine Komposition des künstlerischen Leiters der „Klangwellen 714“-Reihe Oliver Drechsel dabei.

Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden zur Fortführung der Reihe wird gebeten.

Das nächste Klangwellenkonzert findet am Sonntag, dem 2. Februar 2020, um 16 Uhr, in der Marienkapelle statt. Hier spielt Oliver Drechsel ein Programm unter dem Titel „Beethoven und sein Lehrer Neefe“ auf einem originalen Hammerflügel von 1825.