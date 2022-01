Frisch und lebendig ist die Musik der jungen irischen Neo-Folk Band Billow Wood, die ihre Songs am Mittwoch, 2. Februar, um 20 Uhr im Club, Hülsbecker Straße 16 in Heiligenhaus, präsentiert.

Billow Wood lieben nicht nur die Tradition, sondern auch die Innovation. Sie schreiben den überwiegenden Teil ihrer Songs selbst, aber sie interpretieren diese auf traditionellen Instrumenten wie Harfe, Fiddle, Tin Whistle, Bodhrán, Akkordeon und Gitarre. Ihre neuen musikalischen Ideen haben trotzdem eine Anbindung an den Sound, den man vom Irish Folk her kennt. Aber auch die Inhalte der Lieder sind am Irland von heute orientiert und an dem, was junge Iren aktuell umtreibt.