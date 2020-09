„Shamrock“ gibt es seit über 30 Jahren. Der Musikstil ist traditioneller Irish-Folk mit mehrstimmigem Satzgesang und immer wieder wechselnder Intrumentierung.

Das Repertoire umfasst alle Richtungen des Irish-Folk. Balladen, schnelle und langsame Instrumentalstücke und natürlich die typischen Pub-Songs, wie zum Beispiel „Foggy Dew“, „Dirty Old Town“, „The Wild Rover“ oder „Whiskey In The Jar“.

Wenn man die vielen Instrumente auf der Bühne zum ersten Mal sieht, kann man kaum glauben dass die Band wirklich „nur“ aus 5 Musikern besteht. Verschiedene Gitarren, Banjos, Whistles, Fiddle, Bodhran, Akkordeon, Spoons, Bass, und, und, und.

Genau das macht den besonderen Reiz von „Shamrock“ aus. Man hat noch den Klang dieser wunderschönen Ballade mit Flöte und Akkordeon im Ohr und im nächsten Moment wird man überrascht von einem mitreissenden Intrumentalstück mit Bass, Spoons und Bodhran, nur um kurz darauf von einer a capella-Version von „Old Triangle“ überrascht zu werden.

Um sich einen Eindruck über die Musik zu verschaffen kann man auf www.shamrock-folk.de Hörproben der bislang veröffentlichten beiden CD´s herunterladen.





