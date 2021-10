Im vergangenen Jahr erstrahlte Schloss Burg erstmals im bunten Lichterglanz. Rund 6.000 Besucher schauten sich das Spiel mit Licht und Farbe an und nahmen faszinierenden Eindrücke mit nach Hause. Das Burgleuchten 2021 findet an folgenden Terminen jeweils von Freitag bis Sonntag jeweils von 17 bis 22 Uhr statt: 12. bis 14. November, 19. bis 21. November, 26. bis 28. November und 3. bis 5. Dezember

Über 500 Scheinwerfer und mehrere Kilometer Kabel sind nötig, um die Burg spektakulär in Szene zu setzen. Eingebunden sind der Bergfried, der Innenhof und das Grabentorgebäude, wobei der Besucher bereits beim Betreten des Zwingerhofs mit Lichteffekten empfangen wird. Gewürzt ist der Rundgang zudem mit kleinen Specials wie einem Dunkelgang, Fanfarenklängen mit Lichteffekten, einigen Tonspuren und einer Nebelkammer, in der eine Schatzkiste mit Goldmünzen auf mutige Besucher wartet. An jedem Samstagabend gibt es als besonderes Bonbon Livemusik mit Gitarre, Gesang und Percussions. Das Leuchten wird in diesem Jahr fortgesetzt, obwohl die aktuelle Sanierung von Schloss Burg und Teilschließung des Hauptgebäudes eine neue und zusätzliche Herausforderung darstellt. Aber alle Beteiligten arbeiten mit viel Herzblut daran, dem Besucher ein schönes und in Erinnerung bleibendes Erlebnis zu bieten.

Weitere Infos und Tickets

Weitere Infos und Tickets gibt es über die Homepage von Schloss Burg. Kinder unter zehn Jahre können die Burg kostenlos besuchen.

Der Zutritt ist nur mit 3G-Nachweis gestattet.