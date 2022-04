Wounds Are Forever (Selbstportrait als Nationaldichterin)

von Sivan Ben Yishai

Aus dem Englischen von Maren Kames

Nationaltheater Mannheim

Gerade noch haben Sivan Ben Yishais israelische Eltern zum Auftakt von „Wounds Are Forever (Selbstportrait als Nationaldichterin)" der Autorin zum neuen Job als Hausautorin am Mannheimer Nationaltheater gratuliert („Glückwunsch! Jetzt bist du offiziell eine Nazihure“), da begibt sich die Protagonistin schon auf einen vielstimmigen, sprachgewaltigen Trip, der Wonderwoman erblassen ließe: Sie tötet im Versteck vor den Nazis ihr Neugeborenes, versucht 1939 auf der St. Lewis in die USA zu fliehen, wird in den sibirischen Wäldern zur Widerstandskämpferin und durchschwimmt das Mittelmeer, um in Palästina wieder an Land zu gehen. Obwohl sie von allen Seiten mit Projektionen beschossen wird, obwohl ihr die Tragödie hartnäckig an den Fersen haftet, blitzt nicht nur in selbstironischen Sternchenkommentaren Rettung auf.

– Eva Behrendt

Uraufführung:

23.6.2021

Mit: Tala Al-Deen, Sivan Ben Yishai, Rona Geffen, Samuel Koch, Patrick Schnicke, Nicolas Fethi Türksever, Sarah Zastrau

Regie: Marie Bues

Bühne: Sharzad Rahmani

Kostüme und Objekte: Moran Sanderovich

Musik: Rona Geffen

Video: Timo Kleinemeier, Christoph Schmitz

Licht: Ronny Bergmann

Dramaturgie: Kerstin Grübmeyer

Aufführungsrechte:

Suhrkamp Theater

Ein Auftragswerk für das Nationaltheater Mannheim

Eine Koproduktion mit dem Theater Rampe, Stuttgart

Stückabdruck:

Theater heute 03/2021