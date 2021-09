„Nicht zu heiß und ausreichend Regen – der Sommer war perfekt für die Apfelernte“, freut sich Sebastian Koeppel, geschäftsführender Gesellschafter von beckers bester und Urenkel der Gründerin Bertha Becker. Er weiß: In diesem Jahr ist in Niedersachsen mit einer leicht höheren Apfelernte zu rechnen als im Vorjahr. Sebastian Koeppel: „Daher freuen wir uns in diesem Jahr besonders auf die alljährliche Lohnmostaktion, bei der alle Hof- und Gartenbesitzer:innen der Region aufgerufen sind, ihre Äpfel bei uns vorbeizubringen – denn wir schätzen das einmalige Geschmacksprofil der verschiedensten Apfelsorten aus unseren heimischen Gärten und von unseren Streuobstwiesen.“

Die beckers bester Lohnmostaktion startet am Montag, dem 20. September, und geht bis Freitag, dem 29. Oktober 2021. Apfelbaumbesitzer:innen können ihre Früchte jeweils montags und mittwochs von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr auf dem Werksgelände in Lütgenrode abgeben. Zum Dank gibt es neben der Vergütung – 10 € für 100 kg Äpfel – Rabattmarken im Wert von 3,50 € je 10 kg Äpfel für den vergünstigten Einkauf der beckers bester Fruchtsäfte. Pandemiebedingt gilt für die Einlösung der Rabattmarken ein reduziertes Sortiment: Zur Auswahl stehen unter anderem die Klassiker Apfelsaft klar und Apfelsaft trüb sowie Orangensaft.

Aufgrund der weiterhin bestehenden Coronasituation sind die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Nähere Infos unter: https://lohnmost.beckers-bester.de/

Tradition pflegen - die Natur bewahren

Werte und Natur werden bei beckers bester seit der Gründung des Unternehmens vor beinahe 90 Jahren durch Bertha Becker großgeschrieben. Heute wie damals stehen unter anderem die Unverfälschtheit der Produkte, das Arbeiten im Einklang mit der Natur sowie die Wünsche der Kund:innen im Mittelpunkt.

Zu den Werten des Unternehmens zählen Nachhaltigkeit, Offenheit und Wertschätzung. beckers bester engagiert sich intensiv für Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften. Dazu gehören der Einsatz von Ökostrom, eine CO2-neutrale Produktion, Dampferzeugung mittels eigenem Biomasseheizwerk sowie eigener Abwasseraufbereitung.

Das Unternehmen mit Sitz in Lütgenrode ist seit 2015 klimaneutral, seit Anfang 2020 sind es auch alle Produkte. Zudem ist es Gründungsmitglied von PANAO, der Partnerschaft für nachhaltigen Orangensaft. „Wir wollen unsere Werte leben und erlebbar machen“, betont Koeppel.

Weitere Informationen unter: https://www.beckers-bester.de

Foto: beckers bester