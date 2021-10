Am ersten Oktober- Wochenende fand auf dem Nürburgring mit der Veranstaltung der „Renngemeinschaft Bergisch Gladbach“ das 42. ADAC RGB Saisonfinale statt. Dem Veranstalter war es gelungen, Rennwagen aus mehreren Jahrzehnten bis hin zu aktuellen Rennboliden auf dem Grand Prix Kurs an den Start zu bringen. Nostalgie pur, mit Pausen nicht länger als 15 Minuten zwischen den Rennen.

Rüddel Motorsport war mit 2 Ford Escort-Modellen angereist. Zum einen mit dem Escort MK1, der in der FHR – HTGT/HEC an den Start geht. Training und Rennen waren für Samstag angesetzt. Aufgrund des Eifelwetters Samstag früh mit starkem Nebel war kein Training möglich. Die Bedingungen wurden bald besser und man konnte die ersten Fahrzeuge auf die Strecke lassen. Unter dem Begriff HTGT – HEC finden zwei verschiedene Wertungen in einem Rennen statt. Alle Teilnehmer starten zusammen, die Reihenfolge entspricht dem Training/Qualifying. Fahrzeuge, die für das HTGT-Rennen gemeldet werden, beenden nach 1 Stunde ihren Wertungslauf. Alle für das HEC-Rennen gemeldeten Fahrzeuge fahren ohne Unterbrechung weiter und nach insgesamt 2 Stunden endet die HEC-Wertung (Dunlop Historic Endurance Cup). Heinz Schmersal/Mike Stursberg waren mit Trainingsplatz sieben zufrieden. Es ging nicht um den Gesamtsieg, hier wollte man so weit wie möglich nach vorne fahren. Mehr Bedeutung hatte die Klassenwertung. Hier galt als Ziel jeweils der Klassensieg.

Mike Stursberg ging wie gewohnt an den Start und machte sofort mehrere Plätze gut. Nach ca. 30 Minuten erfolgte der erste Fahrerwechsel auf Heinz Schmersal. Da Heinz Schmersal nicht die Zeiten seines Teamkollegen fortsetzen konnte, fiel er im Klassement etwas zurück. Nach weiteren 60 Minuten erfolgte der zweite Wechsel zurück auf Mike Stursberg. Mike Stursberg versuchte alles, um wieder Plätze aufzuholen. Nach einem spannenden Rennen erreichten Heinz Schmersal/Mike Stursberg Rang 3 in der Gesamtwertung HEC sowie den Klassensieg in der Klasse 27. Die Wertung HTGT nach einer Stunde hieß Platz 5 in der Gesamtwertung (der Rückstand auf den Viertplatzierten betrug nur 0,9 Sekunden) und Platz 1 in der Klassenwertung.

Am Sonntag stand dann der Start des Escort MK 2 bei den Youngtimern 1 an. Wie nicht anders zu erwarten, ging Mike Stursberg mit dem Escort von Platz 1 ins Rennen. Regenwetter verhinderte allerdings, dass der Escort MK2 sein volles Potential ausspielen konnte. Es gab daher spannende Kämpfe an der Spitze mit den nachfolgen Konkurrenz-Fahrzeugen vom Typ Opel Kadett C. Leider stellten sich beim Escort-Motor zur Hälfte des Rennens Zündaussetzer ein – vermutlich durch starke Nässeeinwirkung auf die Elektronik im Motorraum - die das Team veranlassten, das Rennen als Führender vorzeitig zu beenden und das Fahrzeug in die Box zu fahren. Da die Ursache für die Schwierigkeiten unklar war, sollten durch den Abbruch größere Schäden am Motor verhindert werden. Die gefahrenen 11 Runden reichten aber immer noch aus, um Klassenerster zu werden. Ein schwacher Trost.

Hermann van Plüren, Duisburg, 21.10.2021