Bei der Karate1 Youth League in Venice-Jesolo konnte sich der Bochumer Karateka Rami Alastal behaupten und spektakulär die Bronzemedaille erkämpfen.

Fast 3200 Nennungen aus 65 Ländern waren eingegangen, was einen Teilnehmerrekord bei der Youth League bedeutet.

Der Ausnahmeathlet vom Budokan Bochum ist im nächsten Jahr für die Europameisterschaft in Budapest nominiert und zeigte sich in Italien in Topform.

7 Kämpfe musste Rami absolvieren, bis er glücklich die Bronzemedaille in Empfang nehmen konnte. Nach gewonnenen Kämpfen gegen Karateka aus den USA, Italien, der Ukraine und Russland musste er sich nach einem 0:0 Unentschieden knapp mit 1:4 Kampfrichterstimmen gegen einen Athleten und späteren Sieger aus Weißrussland geschlagen geben. In der Trostrunde schlug er seine beiden russischen Gegner aber souverän 4:1 und 3:0 und konnte somit den begehrten Podiumsplatz einnehmen. Auch sein Teamkollege David Engel, der in derselben Gewichtsklasse startete, zeigte gute Leistungen und konnte gegen Gegner aus Polen, Bosnien und Herzegowina und Italien gewinnen. Gegen seinen Kontrahenten aus den USA hatte er das Nachsehen und auch in der Trostrunde musste er sich seinem österreichischen Gegner geschlagen geben. Ein 9. Platz ist aber trotzdem ein tolles Ergebnis auf diesem Niveau.