Ganz gleich unter welchen Bedingungen sie stattfinden wird, ihr Termin steht fest, und die Stadt Castrop-Rauxel steckt bereits mitten in den Vorbereitungen: Denn am Sonntag, 13. September, sind in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen.

Gewählt werden an diesem Tag die Stadträte, die Kreistage, die Landräte, sowie die Bürgermeister. Zwei Wochen später, am 27. September, kann es zur Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters und des Landrates kommen.

Dienst für die Demokratie

Für die Durchführung der Wahlen an diesen beiden Sonntagen sucht die Stadt wieder Wahlhelfer, insgesamt 476. Diese elementare politische Mitbestimmung stellt aus organisatorischer Sicht eine große Herausforderung dar, die nur durch die tatkräftige Unterstützung vieler freiwilliger Helfer bewältigt werden kann, die sich am Wahlsonntag in den Dienst der Demokratie stellen. Mitmachen ist Ehrensache!

Um bei den Kommunalwahlen Wahlhelfer sein zu können, muss man mindestens 16 Jahre alt sein, die deutsche oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Landes besitzen und seinen dauerhaften Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Die Stadt versucht, bei der Einteilung in die Wahllokale Wünsche der Wahlhelfer zu berücksichtigen.

Erfrischungsgeld: 40-70 Euro

Alle Wahlhelfer bekommen ein sogenanntes Erfrischungsgeld. In der Europastadt erhalten Wahlvorsteher 70 Euro, stellvertretende Wahlvorsteher sowie Beisitzer 60 Euro. Für die Stichwahl am 27. September gibt es ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro für Wahlvorsteher und 40 Euro für alle anderen Wahlhelfer.

Interessierte können sich entweder für beide Wahltermine oder auch nur für einen der beiden Tage anmelden. Wer mitmachen möchte, wendet sich an das Wahlbüro der Stadt Castrop-Rauxel, Tel. 02305/1062211, -2215 sowie -2422 oder per E-Mail an: wahlbuero@castrop-rauxel.de.