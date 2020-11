Beim heutigen durchgängig grauen Regentag im November nutzte ich die Zeit, um ein wenig durch die Fotos unseres letzten Wanderurlaubes zu stöbern. Dieser führte uns Anfang Septmeber nach Südtirol und zwar in den Raum Meran. Beim durchblättern habe ich dann einen Querschnitt unterschiedlicher Eindrücke heraus gesucht, um hier in einer Fotostrecke darzustellen, was so einen Wanderurlaub in den Bergen ausmacht und was uns immer wieder dort hin zieht.

Ich gehe davon aus, dass die Urlaubssehnsüchte, die dabei natürlich geweckt werden, irgendwann auch wieder erfüllt werden können, wenn die Corona-Pandemie ausreichend beherrscht wird. Viel Spaß beim Durchblättern!