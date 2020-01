Neu Erscheinung - Wollen, kämpfen, gewinnen seid heute erhältlich

Seid heute ist es erhältlich!.

Das Buch von mir ist seid heute endlich nach vielen Stunden Arbeit, online erhältlich.

Ich hatte viele negative und positive Ereignisse in meinem Leben und wusste auch nicht immer wie ich damit umgehen sollte.

Während meiner Tätigkeiten im Gesundheitswesen, machte ich mir um mich und aber auch um meine Mitmenschen, mehr und mehr Gedanken. Ich merkte aber auch, dass mein Leben ganz einfach zu kurz ist, um sich mit dem schlechten zu Befassen.

Klar habe ich viele Fehler gemacht und auch oft versucht eine Welt zu inszenieren. Aber auch das war irgendwo vergeblich.

Einige Menschen hassen mich, andere wiederum lieben mich und mittlerweile ist es mir persönlich am wichtigsten, dass ich nur glücklich bin. Denn Glück ist viel mehr Wert als Geld, Macht oder Ansehen.

Mich machten auch Mobbing, Gewalt und Drohungen in Schule und bei verschiedenen Arbeitgeber zu schaffen und ich weiß, dass es vielen Menschen genauso geht wie mir.

Was ich aber auch weiß ist die Tatsache, das viele nicht Wissen, wie sie damit umgehen sollen und im schlimmsten Fall sogar den Ausweg in den Suizid suchen.

Das Buch soll euch zeigen, dass auch ich es geschafft habe, glücklich zu sein und welchen Weg ich dafür auf mich nehmen musste. Dann schafft ihr das auch und ich hoffe, das ihr euch in dem Buch wiederfindet.

Seid glücklich, habt Mut und seid einzigartig, egal auf welcher Art und Weise.

Hier erhaltet ihr das Exemplar:

https://www.epubli.de//shop/buch/Wollen-Kämpfen-Siegen-Björn-Boysen-9783750276857/94847?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=Systemmail_PublishedSuccessfully