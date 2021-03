Zum diesjährigen Westwind Festival eingeladen



Das Jugendstück „Das Gesetz der Schwerkraft“ (Olivier Sylvestre) wird zum diesjährigen Westwind Festival, dem 37. Theatertreffen für junges Publikum NRW eingeladen, das vom 15.-21. Mai im Comedia Theater in Köln stattfinden wird.

Die Inszenierung wurde unter der Regie von Frances van Boeckel an der Burghofbühne Dinslaken erarbeitet und hätte unter normalen Bedingungen bereits im Januar ihre Premiere gehabt.

Transgender, Diversität und Homosexualität

„Das Gesetz der Schwerkraft“ erzählt die Geschichte von Dom und Fred, zwei 14-jährigen Außenseitern, die ihren eigenen Platz in der Welt suchen und deren Freundschaft dabei auf eine harte Probe gestellt wird. Es behandelt die Themen Transgender, Diversität und Homosexualität auf einfühlsame Art und Weise und zeigt dabei, dass die leichteste Sache der Welt – man selbst zu sein – manchmal auch die schwerste ist.

„Das Gesetz der Schwerkraft“ ist eines von zehn Stücken, das aus einem Bewerbungspool von 48 Einreichungen ausgewählt wurde.

Aus gutem Grund gewählt

In der Begründung der dreiköpfigen Fachjury heißt es: „Die Regie von Frances van Boeckel fokussiert das Dilemma um Akzeptanz, Selbstliebe und Loyalität, ohne den Herausforderungen junger Trans*Menschen ihre Komplexität abzusprechen. Dabei konfrontiert uns das Schicksal von Dom und Fred schnell mit den Abgründen gesellschaftlicher Zwänge und Erwartungen. Die Inszenierung balanciert auf den großen weißen Buchstaben dieses Abgrunds und lässt bis zuletzt offen, ob das Scheitern an der Norm so sicher ist, wie das Gesetz der Schwerkraft.“

Westwind Festival

Westwind ist das älteste und renommierteste Theatertreffen Nordrhein-Westfalens für junges Publikum. Für die Auswahl in diesem Jahr zeichnen Jutta M. Staerk, künstlerische Leiterin des COMEDIA Theaters, Julia-Huda Nahas, freischaffende Regisseurin, Autorin und Kulturpädagogin und Brigitte Baggen, langjährige Kulturamtsleiterin aus Viersen verantwortlich.

Informationen zum Stück

TEAM

Regie: Frances van Boeckel

Bühne: Amelie Hensel Fred:

Kostüme: Virginie Kaphengst

Dramaturgie: Clara Kaltenbacher

ENSEMBLE

Dom: Antonia Dreeßen

Fred: Tom Gerngroß

Eine ausführlichere Inhaltsangabe und weitere Informationen gibt es auf der Homepage: https://burghofbuehne-dinslaken.de/spielplan/kinder-jugendtheater/das-gesetz-der-schwerkraft/