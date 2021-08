Am Sonntag, 5. September, findet im Dinslakener Stadtpark von 11 bis 17 Uhr das 3. Interkulturelle Fest statt. Vereine, Initiativen, Einrichtungen und Institutionen aus Dinslaken werden ihre Angebote und Aktivitäten präsentieren. Außerdem gibt es ein internationales Kulturprogramm mit Musik- und Tanzvorführungen, unter anderem aus Afrika, Deutschland, Korea, Türkei, Kulinarisches aus aller Welt und diverse Mitmachaktionen für die ganze Familie.

„Nach so einer langen Durststrecke freut es uns sehr, dass wir nun das Interkulturelle Fest umsetzen können. Viele Vereine, Verbände und Ehrenamtliche haben trotz der schwierigen Situation an der Planung des Festes mitgewirkt. Wir haben rund 50 Vertreterinnen und Vertreter mit Essensständen, Kulturangeboten und Infoständen, die dieses Jahr dabei sind“, erläutert der Integrationsbeauftragte der Stadt Dinslaken, Senol Keser.

Hygienevorschriften

Damit die Hygienevorschriften eingehalten werden können, gelten im gesamten Stadtpark die 3-G-Regeln „genesen, geimpft, getestet“ und eine Maskenpflicht. Der entsprechende Nachweis muss beim Eingang vorgezeigt werden. Außerdem müssen die Kontaktdaten hinterlassen werden. Das ist per Luca-App oder Teilnahmeliste vor Ort möglich. Der Eintritt ist frei.

Für Fragen und Informationen zum Interkulturen Fest kann der Integrationsbeauftragte Senol Keser unter Tel. 02064/66595 oder per E-Mail an senol.keser@dinslaken.de kontaktiert werden.